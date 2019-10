Mann gewinnt im Lotto vor letzter Krebsbehandlung

Ronnie Foster gewann 200.000 Dollar im Lotto – an einem ganz besonderen Tag: Er war auf dem Weg zu seiner allerletzten Chemositzung.

Vergangener Dienstag war ein sehr spezieller Tag für Ronnie Foster aus Pink Hill im US-Staat North Carolina: Er sollte seine allerletzte Chemotherapie-Runde bekommen, sein Krebs war so gut wie komplett verschwunden. Was Foster nicht ahnte: Der Tag wurde noch besser als erwartet, denn auf dem Weg zur Klinik kaufte er einen Lottoschein – und gewann damit 200.000 Dollar.Der pensionierte Angestellte des US-Verkehrsministeriums, der gegen Darmkrebs kämpft, hatte an dem Tag einen wichtigen Termin mit seinem Onkologen. "Ich war sehr glücklich, weil das meine letzte Chemo-Sitzung werden sollte", erzählte er dem Sender CBS News Der Mann hielt an einem Kiosk an und kaufte eine Rubbelkarte. Das war der erste Glücksmoment: Foster rubbelte das richtige Los frei und gewann 5 Dollar. Aus einer Laune heraus kaufte er damit zwei weitere Karten. "Ich rubbelte die erste. Nichts. Dann rubbelte ich die zweite und als ich die vielen Nullern sah, blieb mir der Atem weg."Am Freitag fuhr Foster mit seinem Glücksschein nach Raleigh, um seinen Gewinn abzuholen. Nach Steuerabzügen bleiben ihm etwas mehr als 141.000 Dollar."Ich werde einige offene Arztrechnungen damit bezahlen, denn obwohl ich versichert bin, gibt es zusätzliche Kosten." Mit dem Rest des Geldes hat Foster auch schon etwas vor: Er gönnt sich einen neuen Rasenmäher und vielleicht auch ein neues Auto.