Rose sieht Rot, hat er hier den Schiri beschimpft?

Marco Rose sah als erster Trainer in der DFB-Pokal-Geschichte eine Rote Karte. Er entschuldigt sich für sein Benehmen, relativiert es aber auch.

Drama beim Pokal-Gipfel. Im Achtelfinale schlug Borussia Dortmund am Mittwochabend Bundesliga-Leader Borussia Mönchengladbach mit 2:1. Die Fohlen gingen dabei sogar in Minute 71 durch Marcus Thuram in Führung. Julian Brandt drehte das Spiel mit einem Doppelpack förmlich im Alleingang (77./80.).In der Entstehung des Ausgleichs hatten das Schiedsrichterteam eine Abseitsposition übersehen. Als Gladbach wenige Minuten vor dem Ende die Zeit davonlief, Schiri Benjamin Cortus einen glasklaren Abstoß fälschlicherweise als Eckball für Dortmund wertete, kochten die Emotionen der Gladbacher über.Allen voran bei Marco Rose. Der Gladbach-Trainer, letztes Jahr noch mit Salzburg österreichischer Meister, beschwerte sich lautstark beim Vierten Offiziellen. Dabei schien er sich in Ton und Wortwahl vergriffen zu haben. Denn Cortus kam im Laufschritt herbeigeeilt und zeigte dem Coach die Rote Karte. Ein Negativ-Rekord. Es handelte sich um den ersten Trainer-Ausschluss im DFB-Pokal.Was genau Rose über den Schiri gesagt hatte, um den dermaßen auf die Palme zu bringen, ist nicht überliefert. Bei der Pressekonferenz im Anschluss an die Niederlage zeigte sich der 43-Jährige aber reuig und ließ mit seiner Schilderung der Szene zumindest erahnen, was vorgefallen war."Viele im Stadion haben statt eines Eckballs einen Abstoß gesehen und dementsprechend habe ich wahrscheinlich ein bisschen überreagiert und habe ein paar Worte gefunden, die nicht die richtigen waren." – Marco Rose zeigt Einsicht."Ich war auch nicht beim Schiedsrichter, weil ich schon ein Typ bin, der das Gefühl hat, wenn er richtig drüber ist, dass er auch Fehler einsieht und sich dann tatsächlich persönlich entschuldigt. Aber es gab schon so ein, zwei Momente, wo ich jetzt einfach im Nachhinein nicht die Notwendigkeit empfunden habe. Und so schlimm drüber war ich auch nicht, das muss man auch ganz klar sagen." – Rose lässt durchklingen, dass die Rote Karte aus seiner Sicht überzogen war. Zu wüsten Beschimpfungen sei es also nicht gekommen.