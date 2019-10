Rote Ampel überfahren – 3 Verletzte bei Crash in Wien

Großeinsatz der Rettungskräfte in Favoriten: Die Feuerwehr musste einen der Beteiligten aus dem Auto befreien.

Am Donnerstag gegen 16.45 Uhr kam es auf der Quellenstraße in Wien-Favoriten zu einem schweren Unfall. An der Kreuzung zur Steudelgasse dürfte ein Autofahrer eine rote Ampel ignoriert haben. Es kam zum Zusammenstoß, wobei ein Fahrzeug auf der Seite zu liegen kam.Zeugen kippten das Auto wieder auf die Räder, konnten den Lenker (52) aber nicht befreien. Erst die Feuerwehr konnte ihn aus dem Fahrzeug bergen. Er erlitt Prellungen im Bereich der Wirbelsäule, die Rettungsteams stabilisierten ihn aufgrund des heftigen Aufpralls mit einer Vakuummatratze und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der zweite Insasse (26) des Fahrzeugs erlitt eine leichte Kopfverletzung sowie Prellungen, konnte aber das Fahrzeug selbst verlassen.Der Lenker (40) des zweiten Unfallautos wurde nach der notfallmediznischen Versorgung ebenfalls mit Prellungen durch ein Team des Roten Kreuzes ins Krankenhaus gebracht. Die Berufsfeuerwehr Wien sicherte den Unfallort ab, baute einen Brandschutz auf und entfernte die Fahrzeuge von der Fahrbahn. Die Ermittlungen zum Unfall werden durch die Polizei Wien geführt.