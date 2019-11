Rote Zahlen: AUA will 90 Millionen Euro einsparen

Auf die Austrian Airlines kommen saftige Einsparungen von geplanten 90 Millionen Euro zu. So will die Fluglinie aktuelle Verluste abfedern. Entlassungen werden erwartet.

Die Austrian Airlines (AUA) werden auch in diesem Jahr in die roten Zahlen rutschen. In einer Ausssendung teilte AUA-Finanzchef Wolfgang Jani Donnerstagfrüh mit, dass die Fluglinie nun die Personal- und Sachkosten bis Ende 2021 jährlich um 90 Millionen Euro senken will.Die finanzielle Lage ist dramatisch: Nach neun Monaten ist der bereinigte operative Gewinn um 85 Prozent, von 110 auf 17 Millionen Euro, eingebrochen. In den Sommermonaten, dem dritten Quartal, lag das Ergebnis bei 70 Millionen Euro – um ein ganzes Drittel unter dem des Vorjahreszeitraums.Besonders die teuren Kerosinpreise und die immer stärkere Konkurrenz durch Billig-Fluglinien setzten der AUA offenbar stark zu.Konkrete Sparmaßnahmen wurden noch nicht genannt, Entlassungen sind aber zu erwarten. Auf einer Pressekonferenz gegen 11.30 Uhr will das Unternehmen Genaueres mitteilen.Bereits im Frühjahr hatte die AUA in einem ersten Sparpaket rund 30 Millionen Euro eingespart. Das war nun augenscheinlich nicht ausreichend, um aus den roten Zahlen herauszukommen.