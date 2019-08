Roter Stern stellt Panzer vor Stadion in Belgrad auf

Roter Stern Belgrad empfängt im Rückspiel des Champions-League-Play-offs die Young Boys Bern. Vor dem Spiel gibt es eine provokante Aktion.

Das Play-off-Rückspiel gegen die Young Boys findet im Heimstadion von Roter Stern statt. 400 Schweizer Fans werden nach Belgrad reisen.Auf sie wartet vor dem Stadion Rajko Miticeine Überraschung. Einen Tag vor dem Rückspiel hat der Belgrader Fußballklub dort einen Panzer hingestellt. Bilder dazu haben sie auf Facebook gepostet.Kroatische Medien betrachten das als "peinliche Provokation" und sind verärgert. Vor allem, weil Roter-Stern-Fans ein Banner mit der Aufschrift "Vukovar" an den Panzer gehängt haben sollen. Für die Kroaten ein heikles Thema: Die Schlacht um die kroatische Stadt Vukovar war eine der ersten Hauptschlachten des Kroatienkriegs in den 90er Jahren.Serbische Zeitungen rechtfertigen hingegen die Aktion. Laut Kurir.rs wurde der Panzer zwar einen Tag vor dem Rückspiel hingestellt, soll aber als Denkmal und kulturelles Erbe dort stehen bleiben. Von einer Provokation wollen sie nichts wissen.So oder so, das Spiel am Dienstag wird für die Young Boys kein einfaches sein. Nicht nur auf dem Platz, auch neben dem Feld könnte es zu brenzligen Situationen kommen. Serbische Medien sprechen von einer "höllischen Atmosphäre" im Stadion.Bereits beim Hinspiel im Stade de Suisse war es zu wüsten Szenen gekommen. Die Bilanz am nächsten Tag: fünf verletzte Personen, drei Warnschüsse von der Polizei, zwei geplünderte Kioske, gefälschte Tickets und Bierwürfe.(red)