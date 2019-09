Not-OP rettet Ruby Rose nach "Batwoman"-Stunt

Achtung, nichts für schwache Nerven und einen schwachen Magen. Ruby Rose zeigt die OP, die sie vor einer Querschnittlähmung rettete.

Gebrochene Wirbel schoben sich Richtung Rückenmark

"... konnte Arme nicht fühlen"

"An alle, die sich fragen, wo die Narbe an meinem Genick herkommt ..." - Ruby Roses Instagram-Posting beginnt ganz harmlos und wird dann aber sehr schnell sehr heftig. Wem leicht graust, oder wer einen schwachen Magen habt, der sollte sich das Video nicht anschauen. Man sieht, wie es im Inneren von Ruby Rose aussieht.Der "Orange is the New Black"-Star wird in wenigen Tagen (6.10., The CW) als lesbische Superheldin Batwoman zurück ins TV kommen. Wie gefährlich es beim Dreh für sie wurde, wussten bisher nur sehr wenige Leute."Vor einigen Monaten sagte man mir, dass ich eine Not-OP brauche, wenn ich nicht riskieren will, gelähmt zu sein." Ruby erzählt ganz offen, dass sie sich bei einem Stunt zwei Wirbel gebrochen hat. Sie standen kurz davor, ihr Rückenmark zu durchtrennen. Wenn das passiert, ist das Opfer gelähmt. Je nachdem an welcher Stelle es passiert, kann es eine Lähmung von der Hüfte oder vom Hals abwärts sein."Ich hatte ständig Schmerzen und konnte doch meine Arme nicht fühlen." Ruby bedankt sich bei ihrem Arzt Dr. Bray, der sie vor den Folgen bewahrte."Und falls jemand fragt, warum ich bei der OP mitfilmen ließ ... Habt ihr nicht die Greys Anatomy Episode gesehen, in der sie ein Handtuch im Patienten vergessen haben? Außerdem wollte ich sehen was passiert, wenn wir betäubt werden."