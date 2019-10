Rücktritt? Hasenhüttl reagiert auf 0:9-Debakel

Am Freitagabend hat der FC Southampton mit Coach Ralph Hasenhüttl eine historische Pleite kassiert, ging gegen Liga-Überraschungsteam Leicester City mit 0:9 unter. Doch der österreichische Coach will weitermachen.

Schon zur Pause hatten die "Foxes" mit 5:0 geführt, im zweiten Durchgang dann "Alle Neune" komplett gemacht. Mit Dreierpacks von Jamie Vardy und Ayoze Perez.Nach so einer Abfuhr steht natürlich auch der österreichische Coach am Pranger. Hasenhüttl entschuldigte sich bereits bei den Fans der "Saints". "Ich übernehme die volle Verantwortung für dieses entsetzliche Resultat. Ich verstehe die Pfiffe der Zuschauer, dass sie früher gegangen sind. Jeder, der bis zum Ende geblieben ist, ist ein wahrer Fan dieses Klubs", so der 52-jährige Österreicher zurDoch ans Aufgeben denkt der 52-Jährige nicht. "Wir müssen uns jetzt wieder aufrichten und das ist in den nächsten Tagen meine Aufgabe."Einfach wird es jedenfalls nicht. Hasenhüttl selbst sprach von der schlechtesten Leistung einer von ihm trainierten Elf. "Es war schrecklich, das mitanzusehen. Ich habe noch nie ein Team so spielen gesehen. Da war gar kein Kampf."Hasenhüttl hatte das Team im Dezember 2018 übernommen und vor dem Abstieg bewahrt. Doch nach fünf sieglosen Spielen in Serie sind die "Saints" wieder auf einem Abstiegsrang. Und am 2. November geht es zum Meister Manchester City.