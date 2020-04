Dieses Licht bleibt in Disneyland immer an

Obwohl der Themenpark aufgrund der Corona-Pandemie seit fünf Wochen geschlossen hat, erhellt ein einziges Licht seinen Hauptplatz - und das hat einen ganz entzückenden Grund.

Symbol der Hoffnung

Wie viele Attraktionen in Österreich, bleibt derzeit auch das Disneyland in Kalifornien aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen. Dennoch erhellt weiterhin ein einziges Licht Tag für Tag und Nacht für Nacht den Hauptplatz des Märchenparks - obwohl, kein einziger Besucher es sehen kann.Der helle Schein kommt aus einem Fenster über dem Feuerwehrhaus. Genauer gesagt, aus der ehemaligen Wohnung von Walt Disney.Von dort aus konnte der Filmproduzent immer den Hautplatz seiner Märchenwelt überblicken und den Besuchern zusehen, wie sie sich an seinem Park erfreuten. Zu seinen Ehren bleibt dieses Licht seit Jahrzehnten immer an. Auch jetzt, wo der Park geschlossen hat - als Symbol der Hoffnung."Es leuchtet als Inspirationsquelle für unsere Mitarbeiter und unsere Gäste, als Erinnerung an den Mann, der einst aus dem Fenster zu glücklichen Familien herabblickte. Selbst in einer Welt voller Unsicherheit scheint heute noch Licht, hell wie immer. Ich freue mich auf den Tag, an dem Familien hier wieder unvergessliche Zeiten erleben werden", mit diesen Worten postete die Präsidentin von Disneyland, Rebecca Campbell, ein Foto des Fenster auf Instagram.Seit 14. März 2020 bleiben die Tore des Disneyland in Kalifornien und Disney World in Florida auf unbestimmte Zeit geschlossen. Trotz der Schließungen der Parks - die dazu geführt haben, dass das Unternehmen am 19. April rund 43.000 Gewerkschaftsangestellte in Zwangsurlaub schicken musste - bleibt eine kleine Gruppe von 200 Arbeitnehmern im Einsatz, um "wesentliche" Aufgaben, wie die Instandhaltung des Parks, die Tätigkeiten der Aufseher und die regelmäßigen See-Patrouillen zu erledigen. Diese Mitarbeiter hissen auch weiterhin täglich die Flaggen des Parks.