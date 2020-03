Rührend: So erfährt Opa von Verlobung der Enkelin

Smiling grandpa and caring granddaughter at home

Eine Frau findet eine Möglichkeit ihrem in Pflegeheim-Quarantäne lebenden Großvater von ihrer Verlobung persönlich zu erzählen.

Für viele, die gerade daran denken zu heiraten, eventuell bereits ein Datum feststeht oder die sich verloben möchten, stellt sich inmitten der Corona-Krise automatisch die Frage, ob man die Pläne aufschieben sollte. Schließlich möchte man für die Feierlichkeiten die engsten Familienmitglieder und Freunde an einem Ort versammelt wissen.Eine Enkelin hat sich gerade darüber Gedanken gemacht, wie sie ihrem Opa die frohe Botschaft ihrer Verlobung verkünden könne. Dieser befindet sich in einem Altersheim. Wegen der Ansteckungsgefahr ist es nicht möglich ihn regulär zu besuchen. Das Pflegeheim befindet sich wegen des Coronavirus in Quarantäne.Mit etwas Kreativität gelang es der Amerikanerin jedoch ihm die Nachricht von ihr und ihrem Freund zu überbringen. Gemeinsam mit den Mitarbeitern des Pflegeheims fand sie eine Lösung. "Nachdem das Personal erfahren hatte, dass ich verlobt bin, fragten sie mich, ob ich es ihm schon gesagt hätte, und als ich nein sagte, meinten sie: 'Selbst mit Einschränkungen können wir die Jalousien hochziehen und Sie können mit ihm sprechen'", sagte Carly Boyd gegenüber "Inside Edition".Ihr Opa leidet zudem an Demenz. Deswegen musste ihn zunächst das Personal darauf vorbereiten, dass seine Tochter vor dem Fenster stehen würde, ohne hineintreten zu können. "Das Personal klärte ihn auf und ich zeigte ihm dann den Ring", so Boyd.Die Fotos von der rührenden Begegnung gingen sogleich auf Facebok viral. Auf einem ist die Amerikanerin zu sehen, wie sie stolz den Ring in die Fensterscheibe hält und beide die Handflächen übereinander legen. Die Hochzeit soll nächstes Jahr stattfinden - mit der realen Anwesenheit des Großvaters.