Rummenigge: "Ich schäme mich für diese Chaoten"

Der Bayern-Block hat beim Gastspiel in Sinsheim für einen echten Skandal gesorgt. Beim 6:0-Erfolg des deutschen Rekordmeisters stand die Partie vor dem Abbruch, nachdem Hass-Plakate gegen Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp enthüllt worden waren.

Bayerns Vorstandsvorsitzender Karlheinz Rummenigge war nach den zwei Spielunterbrechungen fassungslos. "Ich schäme mich zutiefst für diese Chaoten. Das war das hässliche Gesicht des Fußballs, das hässliche Gesicht des FC Bayern", so der Münchner Boss gegenüber"Ich schäme mich auch Dietmar Hopp gegenüber. Er ist ein Ehrenmann. Ich habe mich in aller Form bei ihm entschuldigt, obwohl es nicht zu entschuldigen ist", so der starke Mann der Bayern weiter.Nun müsse es ein Umdenken geben. "Wir haben viel zu lange bei dem, was in vielen Kurven passiert, die Augen zugemacht. Es ist der Moment gekommen, wo die gesamte Bundesliga gemeinsamen Schrittes gegen diese Chaoten vorgehen muss. Diese Leute haben in einem Fußballstadion nichts verloren."Der deutsche Rekordmeister möchte durchgreifen: "Wir haben alles filmen lassen. Die Verantwortlichen werden zur Rechenschaft gezogen."Grandios reagierten die Spieler selbst auf den Hass-Eklat. Nach der zweiten Unterbrechung hatten sich die Spieler auf einen Nichtangriffspakt geeinigt. Die verbleibenden 13 Minuten Spielzeit wurden als Protest gegen die Fans zu Ende gespielt. Statt Kampf um Tore gab es eine Hösche auf dem Platz. "Das war eine Idee der Spieler. In Absprache mit dem Schiedsrichter", berichtete Rummenigge.Auch Kapitän Manuel Neuer fand klare Worte: "Uns Spielern ist auch etwas kaputt gemacht worden. Weil wir bis zu diesem Zeitpunkt eine tolle Leistung gezeigt haben."