Rumpelstilzchen Simeone peitscht Atletico zum Sieg

Er ist der Star bei Atletico Madrid: Coach Diego Simeone. Und während des 1:0-Erfolgs im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals gegen Liverpool hat er auch wieder gezeigt, warum.

Mit dem berüchtigten Atletico-Spiel hatte Simeone dem amtierenden Titelträger den letzten Nerv gezogen. Atletico ging robust in die Zweikämpfe, stand defensiv kompakt, ließ keinen einzigen Liverpool-Torabschluss zu. Eine taktische Meisterleistung des 49-jährigen Star-Coaches.Auch die Fans trugen ihres dazu bei. Angefeuert von Simeone, dem Rumpelstilzchen an der Seitenlinie. War es dem Argentinier zu ruhig im Wanda Metropolitano, hüpfte der 49-Jährige wild durch die Coachingzone, warf seine Arme wild nach oben, schrie herum. Alles nur, um die Fans zu motivieren.Und den Gegner einzuschüchtern. Und das klappte. Der Titelträger, der sich erst im Juni 2019 in der Madrider Arena die Krone aufgesetzt hatte, fand nie in die Partie.Den Grund dafür sah Coach Jürgen Klopp auch in der aufgeheizten Stimmung. "Die erste gelbe Karte in so einem Spiel bekommt mit Mo Salah ein Offensivspieler von uns. Da denkst du dir: Okay, was läuft da jetzt ab? Es ist nicht leicht in so einem Stadion, aber du musst darauf vorbereitet sein. Dem Schiri muss auch klar sein, worum es hier geht", nahm der "Reds"-Coach auch Referee Szymon Marciniak in die Pflicht.Nicht aber, ohne auch seine Spieler zu kritisieren: "Dieses Tor so zu bekommen, das war das Dümmste."Trotzdem ist Klopp überzeugt: "Wir haben erst Halbzeit. Und die zweite Partie spielen wir in Liverpool."