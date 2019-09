Russische Teamkicker aus Straflager entlassen

Russland-Nationalspieler Alexander Kokorin und Pawel Mamajew attackierten und verletzten Menschen und mussten ins Straflager. Jetzt sind sie wieder frei.

Im Mai wurden Alexander Kokorin und Pawel Mamajew in Moskau zu rund 1,5 Jahren Straflager verurteilt. Die russischen Nationalspieler hatten mehrere Menschen angegriffen und verletzt. Auch ein Bruder von Kokorin fasste eine Haftstrafe aus.



Nach mehreren Monaten im Straflager wurden die beiden Fußballprofis bereits wieder vorzeitig aus der Haft entlassen. Sie kamen auf Bewährung frei, wie russische Medien berichteten. Mit einem Grinser im Gesicht verließen sie das Gefängnis und brausten mit einem schwarzen Luxus-Geländewagen davon.



Laut seinem Anwalt will Kokorin jetzt wieder für Zenit St. Petersburg stürmen. Ein Vertrag ist bereits unterzeichnet worden. Auch der Mittelfeldspieler Mamajew vom FK Krasnodar will seine Karriere fortsetzen.