S1 nach schwerem Crash bei Wien gesperrt

Auf Wiener Außenring Schnellstraße kam es am Mittwochmorgen bei Rothneusiedl zu einem schweren Unfall. Der Rettungshubschrauber musste landen, die S1 war gesperrt.

Die Asfinag informierte, dass es auf der Wiener Außenring Schnellstraße (S1) zwischen Knoten Rustenfeld und Rothneusiedl einen Unfall mit einem LKW gab. Ein etwa 30-jähriger Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.Laut Ö3-Verkehrsservice kam es auch in der anderen Fahrtrichtung zu einem Crash. Die Schnellstraße war für die Dauer des Rettungseinsatzes gesperrt.Alle Autofahrer, die in Richtung Graz unterwegs waren, sollten über den Knoten Schwechat (A4) ausweichen. Alle anderen die in Richtung Flughafen fahren wollten, sollten am besten beim Knoten Vösendorf über die A23 ausweichen. Gegen 10 Uhr löste sich der Stau allmählich auf, nachdem die Unfallstelle geräumt wurde.