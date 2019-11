Sabitzer schießt Leipzig an die Tabellenspitze

RB Leipzig hat sich an die Tabellenspitze der deutschen Bundesliga gekämpft. Die Bullen siegten 3:2 gegen Aufsteiger Paderborn, Marcel Sabitzer traf in der 4. Minute wunderschön zum 2:0.

Leipzig brannte in der ersten Hälfte ein absolutes Feuerwerk ab. Schon nach 26 Minuten waren die Nagelsmann-Kicker - Konrad Laimer und Marcel Sabitzer in der Startformation, Hannes Wolf stand erstmals seit seiner Knöchelverletzung wieder im Kader - mit 3:0 in Führung.Patrik Schick (3.) und Sabitzer (4.) sorgten für klare Verhältnisse, Timo Werner (26.) legte das 3:0 drauf. In der zweiten Hälfte wurde es dann aber noch eng, denn Streli Mamba (62.) und Klaus Gjasula (73.) brachten die tapfer kämpfenden Paderborner wieder heran. Leipzig spielte die drei Auswärtspunkte über die Zeit und springt - zumindest bis Sonntag - auf die Tabellenspitze.Hoffenheim (mit Stefan Posch und Florian Grillitsch) kam nicht über ein 1:1 gegen Fortunda Düsseldorf hinaus, Köln (Florian Kainz wurde eingewechselt) erkämpfte ein 1:1 in Augsburg.