Sagte Anime von 1988 das Coronavirus vorher?

Ein 30-jähriger Anime könnte den Ausbruch des Coronavirus prophezeit haben.

Der Anime "Akira" aus dem Jahr 1988 sorgt gerade für Gesprächsstoff. Denn Fans des japanischen Zeichentrickfilms erkennen darin Parallelen zu der heutigen Situation.Die Handlung orientiert sich an einem postapokalyptischen Szenario in Cyberpunk-Manier und ist stellenweise recht brutal. Er beruht auf dem gleichnamigen Manga. Der Film beginnt mit einer Szene, die im Jahr 2019 in einem futuristischen Neo-Tokyo spielt. Die Anzeigetafel zählt die Tage bis Olympia 2020. Ein gruseliges Detail: Die Schöpfer sahen Olympia 2020 in Gefahr. Die WHO rät Japan, dem Veranstalter der Olympischen Spiele, diese wegen dem Risiko einer Pandemie zu verschieben.Der Manga ist nicht das einzige kreative Produkt, das einen Teil des Virus "vorhergesagt". Das Buch "Die Augen der Dunkelheit" aus dem Jahr 1981 schildert die Verbreitung eines tödlichen Virus Namens "Wuhan-400". "Wuhan 400 wurde in den Laboren außerhalb der Stadt von Wuhan kreiert, als 400. Virus-Kette von vom Menschen geschaffenen Mikroorganismen. Wuhan 400 ist die perfekte Waffe." In der deutsche Ausgabe werden im Rahmen der Übersetzung aus den Chinesen kurzerhand Russen. Ansonsten gibt es im Roman nicht viele Parallelen, wie die Recherche von Mimikama ergibt.Zu dem Roman wurde ein weiteres Foto einer Textpassage geteilt, das im Internet kursiert und Anhänger von Verschwörungstheorien befeuert, die annehmen, dass das Virus in einem Labor geschaffen wurde. Die Inhalte sollten diese Theorie noch bekräftigen, jedoch stammen sie tatsächlich aus einem anderen Buch: „Um das Jahr 2020 wird sich eine schwere, lungenentzündungsähnliche Erkrankung über den ganzen Globus ausbreiten, die die Lunge und die Bronchien angreift und sich allen bekannten Behandlungen widersetzt," heißt es in "Das Ende der Tage: Vorhersagen und Prophezeiungen über das Ende der Welt". Andere Vorhersagen aus dem Buch bewahrheiteten sich allerdings nicht.