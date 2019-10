Südfrankreich: Mann verschanzt sich in Museum

In Südfrankreich kommt es derzeit zu einem Polizeieinsatz. Ersten Informationen zufolge, soll sich ein Mann in einem Museum verschanzt haben.

Im südfranzösischen Urlaubsort Saint-Raphaël hat sich laut französischen Medien mindestens ein Mann in einem Museum verschanzt.An der Außenwand des Gebäudes sollen zudem bedrohliche Inschriften auf Arabisch gefunden worden sein. "Das Museum wird eine Hölle werden", heißt es darauf.Nähere Einzelheiten sind vorerst nicht bekannt. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz und forderte die Bürger auf, die Umgebung zu meiden.Eine Spezialeinheit wird ebenfalls erwartet. Noch ist unklar, wie viele Männer genau in das Museum eingedrungen sind und wie viele Besucher sich aktuell darin befinden.Bisher gelang es den Beamten laut Medien nicht, mit dem oder den Eindringlingen in Kontakt zu treten und zur Aufgabe zu bewegen.Die Hafenstadt Saint-Raphaël liegt an der Côte d'Azur im Département Var zwischen Cannes und Saint-Tropez.