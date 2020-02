Saison gerettet? Ferrari findet das Motor-Problem

Kann Ferrari in der kommenden Formel-1-Saison doch mit Dominator Mercedes mithalten? Die Italiener haben den Grund für die Probleme bei den Testfahrten gefunden.

"Ich bin nicht so optimistisch wie vergangenes Jahr", meint Teamchef Mattia Binotto zuletzt noch. "Die anderen sind schneller als wir. Machen wir uns Sorgen? Natürlich, weil wir nicht so schnell sind, wie wir es gerne wären."Grund für die Befürchtungen waren die durchwachsenen Leistungen bei den Testfahrten in Barcelona. Deswegen stapelte der Ferrari-Teamchef schon vor dem Saisonauftakt am 15. März in Melbourne tief. Doch nun gibt es positive Nachrichten rund um die "Rote Göttin".Demnach sei der Grund für die Probleme des SF1000 gefunden. Das Schmiersystem habe den Motor lahmgelegt, wie eine Analyse in der Zentrale in Maranello ergab. Eine Lösung für das Problem soll demnächst gefunden werden.Am Mittwoch wird in Barcelona erneut getestet. Sebastian Vettel will am Vormittag starke Zeiten hinlegen. Charles Leclerc übernimmt am Nachmittag.