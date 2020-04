Salzburg schickt alle Spieler zum Corona-Test

Am Dienstag geht es wieder los. Österreichs Bundesligisten dürfen unter Auflagen trainieren. Davor geht Meister Salzburg noch auf Nummer sicher.

Der Bundesliga-Meister testet vor der Rückkehr auf die Trainingsplätze seit Freitag alle Spieler und Betreuer.60 Prozent der Tests auf die Lungenkrankheit Covid-19 waren bereits ausgewertet worden. Positiver Test war noch keiner dabei.Per Sondererlaubnis dürfen Österreichs Bundesligisten und ÖFB-Cupfinalist Austria Lustenau in der kommenden Woche mit dem Training in Kleingruppen von maximal sechs Spielern beginnen. Ab Dienstag sind die Einheiten wieder erlaubt.Die Bundesliga peilt die Wiederaufnahme des Spielbetriebs noch im Mai an.