Salzburg wäre mit Sieg schon besser als Rapid

Für Red Bull Salzburg startet um 21 Uhr das Abenteuer Champions League. Die Bullen spielen erstmals in der Königsklasse, zum Auftakt geht's gegen den KRC Genk aus Belgien. Mit einem Sieg hätten die Mozartstädter schon mehr Punkte in der Königsklasse gesammel als Rapid.

Es ist nicht der erste Auftritt für Salzburg in der Königsklasse. 1994/95 gelangen Austria Salzburg ein Sieg und drei Unentschieden. Mit dem violetten Vorgänger-Klub will man in Salzburg aber nichts mehr zu tun haben.Für die zweite rot-weiße-rote Champions-League-Teilnahme sorgte Rapid 1996/97, immerhin zwei Unentschieden schauten dabei raus, die Hütteldorfer wurden dennoch Letzter. Noch schlimmer lief es 2005/06 für die Grün-Weißen - kein einziger Punkt. Mit einem Sieg gegen Genk hätte Salzburg also auch in dieser Statistik Rapid bereits nach einem Spiel abgehängt.Die Austria schaffte e 2013/14 einen Sieg und zwei Remis zu ergattern. Der erfolgreichste Champions-League-Klub ist bis heute Sturm Graz mit drei Teilnahmen und gesamt 23 Punkten.