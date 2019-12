Salzburg winkt Millionen-Prämie gegen Liverpool

Gelingt Salzburg in der Champions League der Einzug ins Achtelfinale? Fest steht: Lösen die "Bullen" am Dienstag gegen Liverpool das Aufstiegs-Ticket, winkt eine Mega-Prämie.

Dabei hat Salzburg schon jetzt in der Eliteliga kräftig abgecasht. Die Teilnahme an der Gruppenphase, zwei Siege und ein Remis, sowie die Summe aus dem Koeffizienten-Ranking bringen bereits jetzt 35 Millionen Euro.Gelingt den Mozartstädtern der Aufstieg, fließen weitere 12,2 Millionen Euro in die Klubkassa. Insgesamt kann sich der Klub also über UEFA-Prämien in der Höhe von 47 Millionen Euro freuen.Übrigens sind zusätzliche Einnahmen aus TV-Geldern in dieser Aufzählung noch nicht enthalten. Insgesamt hat Salzburg dank des sportlichen Erfolgs die Europacup-Einnahmen kräftig nach oben geschraubt. Vergangene Saison gab es "nur" 17 Millionen Euro (dank eines "Trostpflasters" nach dem Aus im Champions-League-Play-off), der Einzug ins Europa-League-Halbfinale 2017/18 brachte elf Millionen Euro.