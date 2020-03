Salzburger Hotels wollen sofort kündigen können

Gastronomie und Hotellerie in Salzburg sind wegen der Coronakrise massiv unter Druck. Sie fordern Soforthilfe und die Erlaubnis, Mitarbeiter sofort kündigen zu dürfen.

Die Salzburger Hotellerie und Gastronomie ist aufgrund des Coronavirus massiv unter Druck. Ein Sprecher hat nun Forderungen an die Politik formuliert.Aufgrund der schweren Einbrüche kämen viele Tourismusbetriebe finanziell in Existenznöte. Man könne laufende Kredite nicht mehr zahlen: "Wir stehen am Abgrund, wir kämpfen um das Überleben. Wir brauchen jetzt die Hilfe des Staates", so Hotelleriesprecher Georg Imlauer.Auch will Imlauer die Möglichkeit haben, im Ernstfall Mitarbeiter sofort kündigen zu können: "Wir müssen unsere Mitarbeiter mit sofortiger Wirkung kündigen können, wir brauchen mit sofortiger Wirkung Kurzarbeit", sagt er ohne Umschweife.Bis in den Sommer werde man die Auswirkungen in der Hotel-Branche spüren, fürchtet sich Imlauer. In Zahlen abschätzen könne man die Folgen noch gar nicht.