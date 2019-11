Sarah Connor bringt "Herz Kraft Werke" in METAstadt

Mit ihrem neuen Album befindet sich die deutsche Sängerin gerade auf Tour. Kommenden Juli gibt es Open Air Termine.

Die 39-jährige Popsängerin feiert mit dem Album "Herz Kraft Werke" und dem dazugehörigen Song "Vincent" momentan großartige Erfolge. Fast jeden Abend spielt sie auf der eben laufenden Herbsttour vor tausenden von Fans.Kommenden Sommer soll es von den Konzerthallen ins Freie gehen. In Wien wird sie am 19. Juli 2020 auf der Open-Air-Bühne in der METAstadt stehen und ein Best-of-Programm in einer hoffentlich lauen Sommernacht performen.Tickets für das Konzert sind bereits im Handel.