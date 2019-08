Sarah Connor ist schon längst verheiratet

Die deutsche Sängerin und ihr Manager haben vor zwei Jahren heimlich geheiratet.

Lang ist es her, als Sarah Connor noch mit dem "Natural"-Sänger Marc Terenzi zusammen war. Privat war ihr Privatleben damals noch nicht. Das Paar hatte sogar eine eigene Reality-TV-Show auf Pro7, die sich "Sarah & Marc in Love" nannte. Ganze zwei Staffeln gab es davon.Doch drei Jahre nach der Hochzeit, die in der letzten Folge gezeigt wurde, trennten sich Connor und Terenzi. Danach sprach die deutsche Sängerin nur noch selten über ihr Privatleben.Mittlerweile ist Connor seit über zehn Jahren mit ihrem Manager Florian Fischer zusammen, mit dem sie zwei gemeinsame Kinder hat. Und nun kam heraus, dass die beiden sogar verheiratet sind, wie die "Bunte" in Erfahrung gebracht hat – und das seit über zwei Jahren.Ein Ring mit grünem Stein an ihrem Finger hatte die Sängerin verraten. "Den Ring hat Flo mir geschenkt. Er gehörte seiner Oma, sie ist inzwischen verstorben", erzählte sie dem Magazin.(lm)