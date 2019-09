Sarah Lombardi (26) gibt Fehler als Mutter zu

Sarah Lombardi musste sich von ihren Followern bereits einiges anhören. Nun räumt die deutsche Sängerin ganz offen Fehler ein und erklärt, dass sie "nicht perfekt" sei.

Seit der Geburt von Söhnchen Alessio (4) geht Sarah Lombardi vollkommen in der Elternrolle auf. Daher teilt sie auch zu gerne ihr Leben als Mutter mit ihren Followern.Das brachte der Brünetten allerdings auch schon den einen oder anderen Shitstorm ein. Doch Sarah kann einige Kritikpunkte dabei durchaus nachvollziehen."Es gibt dann schon Momente, in denen ich denke, vielleicht machst du schon Vieles falsch", erklärte die Sängerin in einem Interview mit "Promiflash".Und das kann die Ex-Frau von Pietro Lombardi dann aber auch ohne Probleme zugeben. Vor allem auch, um anderen Frauen und Müttern Mut zu machen."Ich fand das eben dann auch vielleicht ganz wichtig einmal zu sagen: 'Hey, ich denke nicht, ich wäre perfekt und bei uns ist auch nicht das perfekte Leben und bei uns läuft auch einiges schief. Wir sind wie alle anderen Familien auch'", so Sarah Lombardi weiter.Doch egal, welche Fehler Sarah als Mutter auch macht, für ihren Sohn Alessio ist die Sängerin immer da und mit Sicherheit die beste Mama der Welt.