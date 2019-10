Sauberste Fluglinie? Die AUA ist nicht in den Top 10

Wie sauber sind Flugzeug-Kabinen? Ein neues Ranking veröffentlicht jetzt alle schmutzigen Details - auch die der Austrian Airlines.

Asiatische Flugzeuglinien im Ranking vorne

Sauberkeit in der Flugzeug-Kabine ist für viele Passagiere ein absolutes Muss. Wo es am saubersten zugeht, zeigt jetzt das neue Ranking der britischen Airline-Beratung Skytrax . Am besten schnitt die taiwanische Airline EVA Air ab, die Austrian Airlines liegen auf Platz 12.Die internationale Organisation für die Beurteilung des Luftverkehrs hat Passagiere befragt, die Standards und die Qualität der Sauberkeit über eine Vielzahl von Faktoren zu bewerten. So wird für das Ranking nicht nur die Reinigung von Sitzen und Gängen, sondern auch das Abwischen der Klapptische, die Säuberung der Toiletten sowie die Entsorgung von Müll berücksichtigt.Am besten schnitten dabei die taiwanische Airline EVA Air, die Japan Airlines und die japanische ANA All Nippon Airways ab. Die Austrian Airlines belegen den 12. Platz.1. EVA Air2. Japan Airlines3. ANA All Nippon Airways4. Singapore Airlines5. Asiana Airlines6. Hainan Airlines7. Swiss International Air Lines8. Cathay Pacific Airways9. Qatar Airways10. Lufthansa11. China Airlines12. Austrian Airlines13. Korean Air14. Air New Zealand15. KLM Royal Dutch Airlines16. Qantas Airways17. Cathay Dragon18. Bangkok Airways19. Thai Airways20. Finnair