Schädel in Wald sorgt für Kripo-Ermittlung in Wien

In einem Waldstück in Wien-Hernals wurde scheinbar der Schädel eines Menschen gefunden. Die Polizei übernahm die Untersuchung und konnte schließlich Entwarnung geben.

Passanten hatten am 5. April in einem Waldstück in Hernals die Reste eines scheinbar menschlichen Schädels entdeckt.Wie bei Leichenfunden üblich wurde eine polizeiliche Kommission, bestehend aus einem Amtsarzt, einem Juristen und einem Kriminalbeamten, zum Einsatzort entsandt.Im Zuge der Kommissionierung stellte sich heraus, dass es sich bei dem Fund um eine lebensnahe Nachbildung eines menschlichen Schädels aus Kunststoff und keine menschlichen Überreste handelt.Ein Mitarbeiter des archäologischen Amts wurde zur Amtshandlung hinzugezogen und übernahm den Nachbau, der möglicherweise für Ausstellungszwecke verwendet werden kann.