Scheiben eingeschlagen: Attacke auf ÖVP-Zentrale

An der ÖVP-Parteizentrale in der Wiener Innenstadt wurden sämtliche Fensterscheiben eingeschlagen. Die Volkspartei zeigt sich empört.

In der Nacht auf Donnerstag wurden sämtliche Fensterscheiben der ÖVP-Parteizentrale in der Lichtenfelsgasse in der Wiener Innenstadt eingeschlagen."Das ist eine neue Stufe der Eskalation, die nicht nur strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen muss, sondern auch demokratiepolitisch höchst bedenklich ist", so ÖVP-Generalsekretär Axel Melchior.Bisher gibt es noch keine eindeutigen Hinweise auf die Urheber. Die ÖVP verdächtigt jedoch die politischen Mitbewerber. Man sei im politischen Wettbewerb "schon eingies gewohnt", klagt Melchior und zählt auf: "Verbale Untergriffe, zerstörte Wahlwerbungen, Fake-News und sogar Hackerangriffe sind für uns leider nichts Neues mehr", so der ÖVP-Generalsekretär.