Schickte Eiskunstläufer Penis-Bilder an 13-Jährige?

Schwere Vorwürfe gegen den französischen Eiskunstlauf-Star Morgan Cipres. Der amtierende Europameister soll einer 13-Jährigen Penis-Bilder geschickt haben.

Der 28-jährige Eiskunstläufer soll demnach 2017 von seinem offiziellen Instagram-Account Bilder seines Gemächts an ein damals erst 13-jähriges Mädchen versendet haben, wie "USA Today" berichtet.Cipres soll das Mädchen 2017 bei einem Eiskunstlauftraining in Florida kennengelernt haben. Die zwei Penisfotos wurden dann am 3. Dezember 2017 versendet. "USA Today" konnte die Nachrichten einsehen.Das Mädchen soll sich in der Folge in psychologischer Betreuung befunden haben, wollte demnach aber keine Anzeige erstatten. Ein möglicher Grund dafür: Cipres Trainer, John Zimmerman und Silvia Fontana, sollen die 13-Jährige und deren Familie unter Druck gesetzt haben.Die Betreuer hätten versucht, dem Mädchen einzureden, dass der Übergriff von der 13-Jährigen selbst verschuldet sei, da sie nunmal "hübsch" sei. Außerdem hätte sie mit Social-Media-Angriffen aus Frankreich zu rechnen, sollten die Vorwürfe öffentlich werden.Das United States Center for SafeSport, das sich gegen sexuellen Missbrauch einsetzt, soll demnach bereits Ermittlungen eingeleitet haben. Cipres ist auf freiem Fuß, er hat sich bis jetzt noch nicht zu den Vorwürfen geäußert.