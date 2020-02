Nervös tänzelnder Schiri wird zur CL-Lachnummer

Kevin De Bruyne bereitet sich seelenruhig auf seinen Eckball vor. Der Linienrichter tänzelt neben ihm nervös, als müsse er selbst in wenigen Momenten eine Bananenflanke in den Real-Strafraum zirkeln.

Manchester City besiegte Real Madrid am Mittwochabend im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League auswärts mit 2:1. Durch ein fulminantes Finish sicherten sich die Engländer im Santiago Bernabeu eine starke Ausgangslage für das Rückspiel.Die Hausherren verspielten die Führung durch Isco (60.). Gabriel Jesus (78.) und Kevin De Bruyne (83.) drehten das Spiel. Real-Kapitän Sergio Ramos flog mit Rot vom Platz (86.).Das heimliche Highlight findet man hingegen in keinem offiziellen Spielbericht. Das lieferte der Linienrichter beim Stand von 0:0.Spielmacher De Bruyne machte sich an der rechten Eckfahne bereit, eine seiner gefürchteten Flanken in den dicht gefüllten Strafraum der Madrilenen zu schlagen. Der Belgier verzog bei seiner Vorbereitung auf die Standardsituation keine Miene. Er vertraute auf den rechten "Zauberfuß", kein Grund für Nervosität.Umso köstlicher wurde das Bild, das sich den TV-Zuschauern bot. Rechts neben De Bruyne tänzelte nämlich der Linienrichter unruhig vor dem Kameramann. Mit kleinen Schritten bereitete sich der Unparteiische auf den Eckstoß vor, als müsse er ihn selbst ausführen.Für die Twitter-affinen Fußballfreunde ein gefundenes Fressen. Weiter oben im Artikel seht ihr den lustigen Clip.