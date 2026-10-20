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Schlagerstar am finanziellen Limit
Schlagerstar am finanziellen Limit
APA-Images / Johannes Ehn; Instagram
Marina Marx

"Solche Angst": Schlager-Star vor finanziellem Ruin

Schlagersängerin Marina Marx muss Corona-Hilfen zurückzahlen und wendet sich verzweifelt an ihre Fans. Auch andere Stars sind betroffen.
Von Heute Entertainment
20.10.2026, 20:00
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Für Schlagersängerin Marina Marx (36) ist die Corona-Pandemie noch lange nicht vorbei. Die Künstlerin soll knapp 13.000 Euro an Überbrückungshilfen aus der Krisenzeit zurückzahlen – und weiß nicht, wie sie das stemmen soll.

In einem emotionalen Instagram-Video wandte sich Marx am Montagabend an die Öffentlichkeit. "Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal solche Angst um meine eigene Existenz haben würde", gestand sie ihren Fans.

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Vor rund sechs Jahren brachte die Corona-Krise Marx in finanzielle Schwierigkeiten. Wie viele andere Künstler verlor sie plötzlich ihre Einnahmen und musste staatliche Hilfen beantragen. Doch jetzt, sechs Jahre später, soll die 36-Jährige das Geld zurückzahlen.

Marx fordert keine Sonderbehandlung, sondern eine faire Prüfung ihrer Situation. Sie ist überzeugt, dass auch viele andere Künstler von dem Problem betroffen sind.

Die drohende Rückzahlung stellt die 36-Jährige vor große finanzielle Herausforderungen: "Ich weiß gerade nicht, wie ich das alles schaffen soll", gab sie ehrlich Einblick in ihre aktuelle Situation.

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Andere Stars mit gleichem Problem

Die Reaktionen ihrer Follower sind überwiegend mitfühlend. "Es tut mir so leid und ich drücke alle Daumen, dass alles irgendwie gut endet", kommentiert eine Nutzerin.

Unterstützung kommt auch von Ballermann-Star Bierkapitän. Er lobt die Offenheit der Sängerin und macht deutlich, dass auch er betroffen ist: "Stark von dir, dass du das öffentlich ansprichst. Dasselbe Damoklesschwert schwebt über meinem Haupt."

red, 20.10.2026, 20:00
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