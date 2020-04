Riesiger Ansturm auch auf Dönerstand in Wien

Nicht nur der Mäci sorgt in diesen Tagen für einen Besucheransturm. Auch Standln scheinen sehr beliebt zu sein.

Die teilweise kilometerlangen Schlangen vor den McDonald's-Filialen sind bereits allen bekannt. Ein Kunde wartete sogar 45 Minuten lang, bis er in den langersehnten Burger beißen konnte.Ein wenig kürzer ist die Wartezeit aber zum Beispiel bei Dönerständen. Die Betonung liegt hierbei auf "ein wenig". Denn am Dienstag standen den ganzen Tag über die Menschen vor dem "Berliner Döner" in Wien-Neubau Schlange.Neben dem beliebten Kebap wurden auch Baklava, Pide und Milchreis angeboten. Alles auf "Vorbestellung" und mit Sicherheitsabstand. Bodenmarkierungen zeigten an, wo die Kunden warten sollen. Die Bilder zeigen: Die Döner-Fans haben sich eigentlich ziemlich brav an die Vorschriften gehalten.