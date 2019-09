Schmäh-Gesänge: Stöger tritt beim 1. FC Köln aus

Peter Stöger ist nicht mehr Mitglied beim 1. FC Köln. Bild: GEPA-pictures.com

Peter Stöger hat beim 1. FC Köln für Aufsehen gesorgt. Der Ex-Coach hat seine Mitgliedschaft beim deutschen Traditionsverein zurückgelegt.

Stöger war zwischen 2013 und 2017 bei den Domstädtern aktiv- führte den "Effzeh" zurück in die Bundesliga und wurde zum Publikumsliebling. Doch nach Schmähgesängen hat der Wiener nun offenbar genug.



Wie Vizepräsident Toni Schumacher am Sonntag bei der Mitgliederversammlung der Kölner bekannt gab, hat Stöger bereits vor zwei Wochen seine Mitgliedschaft gekündigt. Genauso wie Lebensgefährtin Ulrike Kriegler.



Der Grund dafür sind geschmacklose Gesänge gegen den früheren Köln-Sportdirektor Jörg Schmadtke, der nun in Wolfsburg aktiv ist.



Beim Gastspiel der "Geißböcke" in Wolfsburg hatten die Köln-Fans Schmadtke in einem Schmähgesang ein Verhältnis mit Kriegler unterstellt. Zu viel für Stöger und Kriegler. Am Austritt konnte demnach auch ein Gespräch mit Vorstandsmitglied Stefan Müller-Römer nichts ändern.



Auch Schmadtke selbst soll über einen Köln-Austritt nachgedacht haben. Doch der Wolfsburger Sportdirektor, der eine lebenslange Köln-Mitgliedschaft besitzt, blieb dem Verein treu.