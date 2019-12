Schock-Video: Caps-Crack mit Kopf voran in Bande

Patrik Kittinger verletzte sich bei der Caps-Niederlage nach einem schlimmen Foul des KAC-Cracks Kernberger. Die schockierende Szene im Video.

Die Verletzung

"Er hätte sich das Genick brechen können", saß Coach Dave Cameron der Schock am Dienstagabend noch in den Knochen.Seine spusu Vienna Capitals hatten das Heimspiel gegen Meister KAC soeben mit 0:1 verloren. Das Sportliche war für die 5000 Zuseher und beide Teams nach dem Zwischenfall in Minute 32 aber Nebensache.Caps-Crack Patrik Kittinger wurde von Michael Kernberger von hinten per Cross-Check mit dem Kopf voran in die Bande geschoben. Der 32-Jährige blieb regungslos auf dem Eis liegen, wurde vorsichtig auf eine Trage gehoben und ins Krankenhaus gefahren.Nach bangen Momenten gab es während des Spiels erste Entwarnung. Er könne seine Füße bewegen und sei ansprechbar, gaben die die Caps bekannt. Allerdings habe sich Kittinger den Unterarm gebrochen. Nähere Infos würden erst die Untersuchungen in Spital ergeben.Wie "Heute" erfuhr, folgt ein Update zum Gesundheitszustand am Mittwochnachmittag. Der Kittinger-Crash ist in der Erste Bank Arena auch am Tag danach das bestimmende Thema. Seine Kollegen unterhalten sich über die Szene, sind immer noch schockiert. Alle hoffen, dass der junge Eishockeyspieler ohne gröbere Kopf- oder Nackenverletzung davongekommen ist.Wer nicht live dabei war, kann sich den üblen Einschlag oben im Video ansehen. Rechtehalter Sky Sport Austria teilte das Video am Mittwoch via Facebook. Vorsicht: nichts für schwache Nerven!