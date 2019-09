Schokolade ist die beste Medizin gegen Husten

Es ist eine süße Überraschung: Nicht Thymian, Zwiebelsaft oder Honig helfen gegen Husten, sondern dunkle Schokolade.

Britische Forscher fanden jetzt in einer Studien heraus, dass die in Kakaobohnen vorkommende chemische Verbindung Theobromin den akuten und chronischen Hustenreiz lindert, indem die Aktivität der Nerven blockiert wird. Außerdem soll dieser Stoff - anders als Codein - weniger Nebenwirkungen aufweisen.300 Probanten, die an hartnäckigem Husten litten, haben an der Studie der Hull Cough Klinik teilgenommen. 60 Prozent der Probanten stellten durch eine regelmäßige Verabreichung von dunkler ungesüßter Schokolade eine Besserung fest.Forscher empfehlen zwar eine Tafel dunkle Schokolade am Tag, dennoch ist Vorsicht geboten: Auch der häufige Verzehr von dunkler Schokolade kann Auswirkungen auf dein Körpergewicht haben.(jd)