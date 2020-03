Warum Götze hier die Kleidung seiner Frau trägt

Dortmund-Star Mario Götze nimmt mit seiner Ehefrau Ann-Kathrin an der Social-Media-Challenge "Flip the Switch" teil.

Fußballer Mario Götze, Schwimm-Star Ryan Lochte oder NFL-Profi Marlon Humphrey – sie alle sind derzeit in den sozialen Medien in Frauen-Kleidern zu sehen.Was es damit auf sich hat? Es handelt sich um eine virale Challenge auf der Jugend-Plattform TikTok. Sie nennt sich "Flip the Switch".Prominente Frauen tanzen zu "Nonstop" von Rapper Drake. Der Schalter (Englisch: Switch) fällt, ihre Lebensgefährten übernehmen. Die Paare haben das Gewand getauscht, jetzt tanzt der Mann in der Frauenkleidung weiter.Die Challenge soll während der tristen Corona-Krise zur Erheiterung beitragen.