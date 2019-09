Schüler dürfen am Freitag zu Klima-Streik

Am Freitag können Schüler ganz legal für das Klima demonstrieren, sofern die Teilnahme schulbezogen ist. Die Veranstalter rechnen mit mehreren Zehntausend Teilnehmern beim "Earth Strike".

Fürs Klima demonstrieren – und das ganz legal – können Schüler am Freitag beim "Earth Strike" der "Fridays for Future"-Bewegung. Obwohl es kein Freibrief für künftige Demos sein soll, hat Bildungsministerin Iris Rauskala keine Einwände gegen die Teilnahme – sofern sie schulbezogen ist und das Klima-Thema im Unterricht bearbeitet wird.Wie viele Schüler und Lehrer kommen werden, ist noch schwer abzuschätzen, die Veranstalter rechnen allerdings mit regem Zulauf. Insgesamt sind laut Adrian Hiss von "Fridays for Future" zehntausend Teilnehmer bei der Polizei angemeldet, "wir erwarten aber mehrere Zehntausend", so Hiss.Am 31. Mai, als die schwedische Klimaschutz-Aktivistin Greta Thunberg (16) zu Gast war, versammelten sich immerhin 35.000 Demonstranten. Start des "Earth Strike" ist um 12.30 Uhr an den Sammelstellen Praterstern, West- und Hauptbahnhof, dann geht es Richtung Karlsplatz (14 Uhr) und Heldenplatz (15.30 Uhr) weiter. Gegen 19 Uhr ist die Demo vorbei.