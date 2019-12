Schüler läuft bei Rot über Straße – von Auto erfasst

Der Schüler wurde mit leichten Verletzungen in ein Spital gebracht.

Die Rettungskräfte wurde am Mittwoch zu einem Einsatz in die Wiener Donaustadt gerufen. Ein 14-Jähriger war trotz Rotlicht auf die Straße gelaufen und wurde von einem Pkw angefahren.

Wie die Polizei Wien berichtet, passierte der Unfall gegen 13.40 Uhr in der Erzherzog-Karl-Straße im 22. Bezirk.Laut Aussagen mehrerer Zeugen war ein 14-jähriger Schüler bei rotem Licht der Fußgängerampel über die Straße gelaufen, direkt vor einem herannahenden Auto.Der Jugendliche wurde von dem Fahrzeug erfasst und zu Boden gestoßen. Bei dem Zusammenstoß erlitt der 14-Jährige leichte Verletzungen.Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der verletzte Schüler in ein Krankenhaus gebracht.