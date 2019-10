Schüsse vor Moschee in Frankreich – 2 Verletzte

Vor einer Moschee im südfranzösischen Bayonne sind am Montag Schüsse gefallen. Mindestens zwei Menschen wurden verletzt.

In der südfranzösischen Pyrenäenortschaft Bayonne sind am Montag vor einer Moschee Schüsse gefallen. Zwei ältere Männer wurden dabei laut Medienberichten verletzt.Die Polizei hat einen kurz nach dem Vorfall geflüchteten Mann festgenommen, heißt es weiter. Bei dem mutmaßlichen Schützen soll es sich demnach um einen 84-Jährigen.Er soll gegen 15.15 Uhr vier Schüsse auf Moscheebesucher abgegeben und dann ein Auto angezündet haben. Er hoffte offenbar, dass das Feuer auf das muslimische Gebetshaus übergreift.Zwei Männer im Alter von 74 und 78 Jahren wurden von den Schüssen schwer verletzt. Einer wurde laut Berichten am Hals, der anderen am Arm getroffen. Sie wurden ins Spital gebracht, ihr Zustand sei besorgniserregend, aber stabil hieß es.Die genauen Umstände der Tat sind derzeit noch unklar und Gegenstand von Ermittlungen.