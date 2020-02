Schwarze Serie! ÖSV-Star reißt sich das Kreuzband

Die schwarze Kreuzband-Serie beim ÖSV geht leider weiter. Elisabeth Reisinger stürzte in der Abfahrt von Crans Montana schwer, nun ist die bitte Diagnose da! Die 23-Jährige hat sich das Kreuzband gerissen - Saisonende!

Schwerer Sturz in Crans Montana

Die Oberösterreicherin wurde daraufhin in das nächstgelegene Krankenhaus nach Sion geflogen, um den Schweregrad der Verletzung abzuklären. Eine MRI-Untersuchung ergab eine Prellung des Schienbeinkopfes sowie einen Riss des vorderen Kreuzbandes.Die 23-Jährige tritt am Freitag noch die Rückreise an und wird in den nächsten Tagen operiert.Nach einem Sprung hatte es die 23-Jährige nach hinten gedrückt. Eine schwere Belastung auf dem rechten Knie. Danach verschnitt die Österreicherin, es hebelte sie aus und sie flog in die Fangzäune.Noch vor dem Einschlag dürfte Reisinger große Schmerzen gehabt haben. Ihre Schmerzensschreie waren laut über die Außenmikrofone der Live-Übertragung zu hören.Sofort eilten Betreuer und Notärzte herbei, um die 23-Jährige zu versorgen. Aktuell wird Reisinger mit dem Hubschrauber ins nahe Sion gebracht.