Schwarzfahrer verletzt bei Kontrolle drei Polizisten

Unfassbarer Gewaltausbruch eine 23-Jährigen, der ohne Führerschein erwischt wurde. Der Mann verletzte drei Polizisten.

Es gab eine Vorgeschichte

Keine Führerschein, aber ganz viel Aggression! In Baumgartenberg (Bez. Perg) geriet eine Polizeikontrolle völlig aus dem Ruder. Im Mittelpunkte stand ein 23-jähriger, der ohne Führerschein mit dem Auto unterwegs war-Zum wiederholten Male hielten Polizisten am Donnerstag , um 12.55 Uhr, in Baumgartenberg den 23-Jährigen aus dem Bezirk Perg, wegen Fahrens ohne Lenkberechtigung an. Die Aufforderung zum Alkotest verweigerte er ebenfalls. Ganz im Gegenteil, er wollte sich, so die Polizei, der Amtshandlung entziehen und weglaufen.Dabei stieß er zwei Polizisten zur Seite, worauf sie die Festnahme aussprachen. Aber auch dieser widersetzte er sich durch Schläge und Fußtritte gegen die Polizisten. Mit Unterstützung zwei weiterer Streifen konnte er schließlich festgenommen werden. Dabei wurden insgesamt drei Polizisten leicht verletzt.Der Mann fiel, wie schon geschrieben, nicht zum ersten Mal auf. Bei einer Amtshandlung nur fünf Tage zuvor, war am Pkw des Beschuldigten am Perger Stadtplatz eine Radklammer angebracht worden.Einige Zeit danach bemerkte die Polizei, dass der Pkw samt Radklammer allerdings verschwunden war. Der 23-Jährige gestand, die Radklammer mit einer Flex entfernt und anschließend bei einem Bekannten versteckt zu haben.Die Radklammer konnte sichergestellt werden. Die Staatsanwaltschaft Linz ordnete die Einlieferung in die Justizanstalt Linz an.Der 23-Jährige wird an die Staatsanwaltschaft Linz und die Bezirkshauptmannschaft Perg angezeigt.