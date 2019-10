Schwarzfahrerin (22) zuckt bei Kontrolle in Wien aus

Polizeieinsatz am Sonntag in der U-Bahnstation "Volkstheater": Eine junge Frau konnte keinen gültigen Fahrschein vorweisen und griff zu einem Pfefferspray.

Wie die Polizei Wien berichtet, rückten die Beamten gegen 20.15 Uhr zu einem Einsatz in der U-Bahnstation "Volkstheater" aus.Bei einer Fahrscheinkontrolle überprüften die Kontrolleure der Wiener Linien eine Frau, die keinen gültigen Fahrschein bei sich hatte.Die 22-Jährige fühlte sich nach eigenen Angaben ungerecht behandelt und gab daher ihre Daten nicht bekannt. Daraufhin wurde die Polizei hinzugezogen.Als die Beamten eintrafen, hielt die gebürtige Ukrainerin einen Pfefferspray in ihrer Hand. Die Polizisten forderten sie daraufhin auf, diesen wegzulegen.Das tat die Frau aber erst, als nach mehrmaliger Aufforderung seitens der Polizisten mit dem Einsatz von Pfefferspray gedroht wurde.Die 22-Jährige verweigerte aber auch den Polizisten die Bekanntgabe ihrer Identität. Zudem zweifelte sie die Echtheit der uniformierten Beamten an und forderte deren Reisepass.Die junge Frau wurde immer aggressiver und wollte die Flucht ergreifen. Das konnte von den Polizisten aber erfolgreich verhindert werden.Die Ukrainerin versuchte sich aber los zu reißen und wehrte sich heftig, sie musste daher am Boden fixiert werden. Dabei wurde eine Polizistin am Oberkörper verletzt.Die Beamtin musste ihren Dienst daraufhin abbrechen, die Schwarzfahrerin befindet sich in Haft.