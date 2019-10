Schweden-König wirft fünf Enkel aus dem Königshaus

Die drei Kinder von Prinzessin Madeleine und die beiden Sprösslinge von Prinz Carl Philip gehören nicht mehr dem schwedischen Königshaus an.

Keine royale Pflichten, kein Einkommen

"Seine Majestät der König hat Veränderungen im Königlichen Haus beschlossen. Der Hintergrund dieser Veränderungen ist, dass damit eindeutig diejenigen Personen festgelegt werden, von denen innerhalb der Königlichen Familie erwartet wird, dass sie offizielle Aufträge erfüllen, die dem Staatschef auferlegt sind oder die dem Staatschefsamt zuzuordnen sind", teilte Reichsmarschall Fredrik Wersäll überraschend am Montag mit. König Carl Gustaf (73) streicht damit fünf Enkelkindern den royalen Titel.Adrienne, Leonore und Nicolas (Kinder von Prinzessin Madeleine) sowie Alexander und Gabriel (Söhne von Prinz Carl Philip) haben zukünftig also keine royalen Pflichten mehr wahrzunehmen . Auch die Apanage - eine Art Einkommen finanziert aus Steuergeldern für Mitglieder des Königshauses und für den Unterhalt royaler Anwesen - werde künftig entfallen, sagte Wersäll.Prinzessin Madeleine selbst äußerte sich auf Instagram positiv zu dem Entschluss ihres Vaters. Diese Veränderung sei von langer Hand geplant worden: "Chris und ich denken, dass es gut ist, dass unsere Kinder jetzt eine größere Möglichkeit erhalten, um in Zukunft ihr eigenes Leben als Privatpersonen zu entwickeln."Auch wenn die fünf Enkelkinder von König Carl Gustaf und Königin Silvia nicht mehr dem schwedischen Königshaus angehören, bleiben sie natürlich dennoch Mitglieder der Königsfamilie.