Schwere Unwetter im Süden Frankreichs

Schwere Unwetter und Überschwemmungen beuteln derzeit den Süden Frankreichs. Straßen mussten gesperrt, mehrere Campingplätze evakuiert werden.

Im Süden Frankreichs wüten derzeit schwere Unwetter. Starkregen und Winde haben zu Schäden und Verkehrsbehinderungen geführt. So mussten etwa zahlreiche Straßen in der Nähe des Mittelmeers gesperrt werden.Einsatzkräfte müssen sich um entwurzelte Bäume und abgedeckte Hausdächer kümmern. Personen sind den französischen Medien zufolge nicht zu Schaden gekommen.Als Vorsichtsmaßnahme mussten jedoch zwei Campingplätze in der Nähe von Narbonne im Department Aude evakuiert werden. Hunderte Feuerwehrleute waren in der Region im Einsatz.Offizielle Stellen informieren laufend auf Twitter und fordern die Menschen weiterhin dazu auf, Sicherheitsregeln zu befolgen. Überflutete Straßen seien demnach zu meiden.