Schwerer Abt-Crash bei der Formel E in Mexiko

Daniel Abt hat am Freitag für eine Schrecksekunde gesorgt. Im ersten Freien Training zum ePrix von Mexiko crashte der Deutsche schwer.

Zwölf Minuten vor dem Ende der ersten Trainingseinheit war der deutsche Audi-Pilot bei der Einfahrt ins legendäre Stadion schwer gecrasht.Der 27-Jährige war mit seinem E-Boliden abseits der TV-Kameras hart in die Streckenbegrenzung gekracht. Die wurde so schwer beschädigt, dass weitere Trainingseinheiten von anderen Rennserien abgesagt werden mussten.Laut Audi war ein Softwarefehler für den schweren Unfall verantwortlich. Das Auto war beinahe ungebremst in die Begrenzung gerast. Auf den 27-Jährigen wirkten 20G.Abt wurde sofort mit dem Hubschrauber zu Routine-Checks ins Krankenhaus gebracht. Nach ersten Untersuchungen meldete sich der Deutsche aus dem Krankenhaus zu Wort. "Das war der schwerste Crash in meiner Karriere. Aber zum Glück ist nichts gebrochen."Ob Abt am Rennwochenende teilnehmen kann, ist offen.