Schwerer Canyoning-Unfall bei Sprung in Lassingbach

Bild: Kein Anbieter/iStock (Symbolfoto)

Eine 28-Jährige verpasste bei einer Sprungpassage beim Canyoning in den Ötschergräben das Eintauchbecken, knallte mit den Beinen auf den Grund des Lassingbaches.

Schwerer Sportunfall am Wochenende in den idyllischen Ötschergräben an der Bezirksgrenze von Scheibbs zu Lilienfeld: Eine 28-Jährige hatte sich bei einer Canyoning-Tour angemeldet, mit Klettergurt, Seil, Helm und Co. machte sich die Gruppe auf, um sich in den rauen Felsen der Ötschergräben abzuseilen und von Felskanten ins Wasser zu springen.



Und genau bei so einem Sprung passierte das Unglück am Samstag: Die 28-Jährige sprang, erreichte aber das Eintauchbecken nicht und prallte mit den Beinen hart auf dem Grund des Lassingbaches auf.



Die Wienerin wurde von einem anwesenden Arzt erstversorgt, auch das Team der ÖAMTC-Flugrettung wurde alarmiert. Da der "Christophorus 3" die Frau aber nicht unmittelbar bergen konnte – eine Landung in den Ötschergräben ist nicht überall möglich – wurde sie mit einer Gebirgstrage zu einem Zwischenlandeplatz gebracht und anschließend ins Spital nach Wiener Neustadt geflogen.



(nit)