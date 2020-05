Schwerer Crash in Wien fordert drei Verletzte

Bei einem Crash in Wien-Meidling wurden am Dienstag gleich drei Personen verletzt. Die Rettung musste alle ins Krankenhaus bringen.

berichtete. Der 61-jährige Toyota-Fahrer wollte gerade nach links in die Kreuzung Eichenstraße Ecke Längenfeldgasse einbiegen, als es zum Zusammenstoß mit dem Taxi des 22-jährigen Mannes kam.Der 61-Jährige und ein Fahrgast des 22-jährigen Fiat-Lenkers wurden schwer verletzt. Es entstand auch ein erheblicher Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Die Berufsrettung war zudem mit fünf Team vor Ort - auch das Grüne Kreuz war am Einsatz beteiligt. Die verletzten Männer mussten nach der notfallmedizinischen Erstversorgung alle ins Krankenhaus gebracht werden.