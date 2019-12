04.12.2019 16:02 Seat kracht in Baustelle und fährt Ampel um

Crash am späten Dienstagabend in Wien-Simmering. Bild: Leserreporter

Unfall am späten Dienstagabend in Wien-Simmering: Der Lenker eines roten Seat Alhambras krachte gegen 23.45 Uhr in eine Baustelle und fuhr eine Ampel um.