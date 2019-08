Vor 10 ' 6 Bergarbeiter ersticken im Kongo in Goldmine

Das Unglück ereignete sich in einer Goldmine im Kongo. Bild: Kein Anbieter/picturedesk.com/APA (Symbolbild)

In einem Goldbergwerk in der Demokratischen Republik (DR) Kongo sind 6 Arbeiter tödlich verunglückt. Grund soll ein Defekt an einer Pumpe für die Lufzufuhr gewesen sein.

Wie der Bürgermeister der Bergwerksstadt Mungwalu am Dienstag mitteilte, ereignete sich das Unglück im rohstoffreichen Norden der Demokratischen Republik Kongo.



Aufgrund eines Defekts an einer Pumpe für die Luftzufuhr sind sechs Bergarbeiter in einer Goldmine ums Leben gekommen. Die Rettungskräfte konnten nur noch deren Tod festellten.



Reich an Bodenschätzen



Laut Aussagen von Kollegen befanden sich die Arbeiter mehrere Meter unter der Erdoberfläche. Die sechs Bergarbeiter erstickten in dem Bergwerk.



Die Demokratische Republik Kongo ist reich an diversen Bodenschätzen. Neben Gold wird auch nach Kufer und Cobalt gegraben.







(wil)