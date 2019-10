Sechs Minuten zu spät! Bayern-Stars hart bestraft

Bei den Bayern herrscht wieder einmal helle Aufregung. Die beiden Star-Kicker Ivan Perisic und Javi Martinez kamen zu spät zum Treffpunkt für das Abschlusstraining, ihnen droht eine saftige Strafe.

Da kennt Bayern-Trainer Niko Kovac keinen Spaß! Weil Perisic sechs Minuten zu spät mit seinem Dienst-Audi in die Tiefgarage an der Säbener Straße fuhr - bei Martinez waren es sogar sieben Minuten - müssen die beiden wohl tief in die Tasche greifen.Der letzte Bayer, der ein Training unerlaubt verpasst hatte, Alphonso Davies, wurde damals zu einer Strafe von 20.000 Euro verdonnert. Der Klub wird auch beim Kroaten und beim Spanier durchgreifen.Am Samstag wartet auf die Münchner in der Bundesliga das Auswärts-Derby gegen Augsburg.