Einzigartig! In diesem Diamant steckt ein anderer Diamant

Bergleute haben in Russland den ersten "Matrjoschka"-Diamanten der Welt entdeckt. Wie bei den berühmten Puppen steckt ein Diamant in einem anderen Diamanten.

Es ist ein sensationeller Fund, den Bergleute in einer Mine in der Diamantenstadt Nyurba in Sibirien gemacht haben. Sie haben einen Klunker entdeckt, in dem sich ein weiterer, noch kleinerer Diamant befindet. In Anlehnung an die berühmten russischen Puppen erhielt der Edelstein den Namen "Matrjoschka"-Diamant.Der äußere Diamant ist mit 0,62 Karat und weniger als einem halben Zentimeter Durchmesser kein Riese – bei weitem nicht. Der in seinem hohlen Inneren liegende Diamant hat sogar nur 0,02 Karat und ist nicht einmal halb so groß.Trotzdem ist sein Wert derzeit noch nicht abschätzbar. Denn das Mini-Me des Diamanten ist kein gewöhnlicher Einschluss, sondern lässt sich frei bewegen, wie auch in dem Video oben ersichtlich ist. Das ist einzigartig, denn solche Hohlräume bleiben in der Natur selten ungefüllt."Soweit wir wissen, ist in der gesamten Geschichte der Diamanten-Förderung noch nie so ein Stein entdeckt worden. "Das ist ein wirklich einzigartiges Gebilde der Natur", heißt es auch in einer Pressemitteilung des Bergbauriesen Alrosa Noch ist unklar, wie diese Laune der Natur entstanden sein könnte. "Es ist extrem spannend für uns, herauszufinden, wie es zu dieser Luftkammer kommen konnte", so der Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Alrosa, Oleg Kovalchuk. Seine Wissenschaftler hätten derzeit zwei Hypothesen aufgestellt.Zum einen könnte ein Mantelmineral, dass sich später aufgelöst hat, den sich bildenden Diamanten umschlossen haben. Zum anderen könnte sich im Kern des Diamanten durch rapides Wachstum eine poröse Schicht gebildet haben, die nach deren Zerfall den inneren Diamanten als eigenständigen Edelstein zurückließ.